Perenaise Yulia Minina sõnul oli Kefir, kel praegu on sotsiaalmeedias kümneid tuhandeid jälgijaid, pojana täiesti tavalist kasvu loom ja miski ei viidanud sellele, et temast võiks kasvada tõeline hiigelkass.

Väljaandele The Sun antud intervjuus rääkis naine, et kass on tagajalgadele tõustes umbes sama suur nagu tema nelja-aastane tütar. Aastaselt kaalus Kefir 12,5 kilogrammi, kuid kuna seda tõugu kassidel võtab oma täissuuruse saavutamine kauem aega, on ta nüüdseks ilmselt veelgi suurem. Perenaise sõnul võib tegu olla maailma suurima kassiga, kuid ühtegi ametlikku tunnistust selle kohta ei ole väljastatud.