Armas põhjus, miks kevaditi ärkab rohkem karusid, kui talveunne jääb

Mis tunne see on kui pole end talve jooksul kordagi kergendada saanud, söönud ega joonud? Karud teavad!

Soojade ilmade sagenedes ärkab taliuinakust üles ka meie metsade suurim kiskja – pruunkaru. Siin-seal on nad juba kaamerasse jäänud. Aktiivsemalt on karusid vaadeldud veebruari lõpust, viimastel päevadel on liikvel nähtud ka aastaste poegadega emakarusid.