PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib erilise karvamustriga Lehmik

Lehmik on üks nendest kassidest, kes tahaks väga kodu, kus oleks turvaline õues käimise võimalus. Turvaline ja soe maakodu? Majake mere ääres? Mõnel vahval saarel, kus oma perega mööda mereäärt lustida? No miks mitte!? Samuti võiks tema kodus olla juba mõni kassike ees. Koos on ju vägev lustida ning oma inimesi rõõmustada.