Kassipreili veedab kehva tervise tõttu oma päevad puuris: siiani pole selgunud, mis haigus looma kimbutab

Aasta aega varjupaigas viibinud kassipreili oli esisalgu terve ja vapper loomake, kellele meeldis kraapimispuude otsas pikutada. Inimeste suhtes on ta alati skeptiline olnud ning Annamarii kipub väikese lohena sisisema, kui keegi liiga lähedale tuleb. Nüüd on aga kiisupreili praktiliselt kogu aeg puuri aheldatud, kuna silmist eritub mäda ning enesetunne pole kiita. Nii kui Annamarii terveks saab ja kassituppa lastakse, on ta nädal hiljem taas haigestunud.