Loomaarst vastab: miks kass toidu välja oksendab?

Lemmiku lugeja küsib: «Tere! Mu kass sööb väga kiiresti, palju ta toitu ei näri. Probleemiks on, et vahetult peale söömist oksendab ta toidu välja. Olen portsjonit vähendanud, annan süüa nüüd kaks korda päevas ja vähem korraga, aga ikka oksendab paar korda nädalas vahetult peale söömist, olenemata mida sööb. Kas kassidel võib olla refluks? Kas seda saab diagnoosida ja ravida? Veterinaari juures käime regulaarselt, ta katsub kõhtu ja ütleb, et kõik on hästi. Okse sees ei ole karvu märganud.»