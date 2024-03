Jahmatavad eluraskused: õnnetu kass on kodust välja visatud juba kolm korda

Kassitoas on ta taaskord vana rahu ise ja käitub, nagu mitte midagi poleks juhtunud. «Me ei tea täpselt, mis see on, mis teda mõnikord sütitab, aga teada on see, et ta vajab pisikeste laste ja loomavaba kodu ning ka õuevõimalust kuskil maakohas. Tihtipeale näeme, et selliste keeruliste kasside närvilisust saab vaid ravida õues käimisega ja siis ka selliseid episoode ei tule,» ütlevad vabatahtlikud kassitoast.