Loomaarst vastab: kuidas oma kassi kaitsta, kui naabri kass hoovi tungib ja kiusab?

Lemmiku lugeja küsib: «Tere! Probleem on selles, et meil on 2-aastane steriliseeritud armas kass, kes veetis suurema aja päevast õues kuni selle ajani, kui naabertallu võeti isane kass. Isane naabrite kass püüab igal võimalusel ja päeval meile aeda pääseda ja võimu võtta. Ajab kogu aeg meie kassi taga ja ründab. Kass on pidevalt hirmul ja ei lähe enam üldse õue. Mida teha ja naabri kassi suhtes ette võtta? Kõik uksed ja maja seinad on märgistatud. Olen õnnetu ja hädas.»

Tegemist on väga levinud ja raskesti lahendatava probleemiga. Teie territooriumile tungimine on isase kassi seisukohalt igati normaalne tegevus, tema püüab endale tähtsat ressurssi kindlustada. Kui tegu on kastreerimata loomaga, on see tung seda tugevam. Esmalt tasuks naabriga rääkida, kuna tema lemmikloom põhjustab teie kassile psühholoogilisi ja füüsilisi kannatusi, rikub teie vara ning lisaks ei tohi lemmiklooma oma territooriumilt välja lasta – ka kass peab püsima oma koduaia piires ja omaniku kohus on see tagada. Tegelikult ei olegi kahjuks eriti võimalusi midagi ette võtta. Kas rajada kassikindel aed oma territooriumi ümber või hoida oma kass püsivalt toas. Erinevad peletid, spreid jms ei toimi väga hästi, olen isegi neid proovinud.