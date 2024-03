Heiki Valner lemmikuga koos veedetud viimasest päevast: vaatas mulle vaikides otsa, aga mulle tundus, et teda pole enam

See pole kurb lugu, vaid Nõpsik on elav tõestus, et ei vanu inimesi ega loomigi tohiks niisama kasututena kõrvale heita nagu me pahatihti teeme. Valu on saatanast ja seda ei pea keegi kannatama, aga kui meil õnnestub see ära võtta, siis on ju kõik hästi. Kuigi tulemus pole kunagi ette teada, siis vähemalt proovida ju ikka võiks. Nõpsiku endine elu oli täielik põrgu. Mitte napsulembeliste omanike, kesise ninaesise ja räpase kodu pärast vaid see selgroohäda tegi meeletult haiget. Nägin oma silmaga pealt ja seda läbilõikavat kiljumist oli absoluutselt talumatu kuulata. Taoline asi ei teki üleöö ja ta pidi seda ikka pikki aastaid taluma. Loe siit, kuidas Nõps Heiki Valneri juurde sattus.