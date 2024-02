Mustamäe kooli lähedal naelutati pargipingi külge orav

Anonüümseks jääda sooviv postitaja on kogukonna gruppi üles laadinud väga häiriva foto oravast, kes on Eurogümnaasiumi lähedal pargipingi seljatoe külge naelutatud. Postitaja sõnul on kohutavast leiust teatatud ka politseile.

Loomade väärkohtlemine on kriminaalkorras karistatav. Kui näete, et keegi käitub looma või loomadega nii, et see võib nende elu ja tervist kahjustada või see on juba juhtunud, aidake palun politseid ning andke sellest neile teada. Kui jõhkrutsejad leitakse, saab neid karistada.