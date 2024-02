KARUD JUBA ÜLEVAL ⟩ Üks mesikäpp jäi kaamera ette Haapsalu kandis

Eesti Jahimeeste Selts annab oma kodulehel teada, et karud ärkasid tänavu eelmiste aastatega võrreldes tunduvalt varem. Üksikuid karu jälgi võis kohata juba jaanuari lõpus, sõbrapäeva paiku jäi Haapsalu jahiseltsi maadel rajakaamerasse isakaru ning kuu lõpuks on tulnud teateid ka mitmetest teistest jahipiirkondadest üle Eesti.

Kuna viimasel ajal on ilm plusskraadides, on karude küljealune märjaks läinud ja see neid liikvele ajanud. Kui varasematel aastatel on esimesed teated taliuinakust ärganud karudest tulnud märtsi alguses, siis sel aastal tuli see veidi varem. Pruunkarude taliuinaku kestus sõltubki palju ilmastikuoludest.