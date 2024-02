VIDEO ⟩ Perenaine oli jahmunud, kui avastas, mida koer üksi kodus olles tegi

Mida teha, et lemmikul üksi kodus olles igav ei hakkaks

Jäta koer või kass sellisesse kohta majas, kus ta tunneb end mugavalt, turvaliselt ja õnnelikult. Koertele sobib selleks hästi elutuba, kus on tema pesa ja lemmikmänguasjad, kindlasti peab loomal olema puhas joogivesi ning piisavalt söögipoolist, kirjuta The Dodo .

Mänguasjad on loomadele väga vajalikud. Nii koerad kui ka kassid vajavad ajutööd ja kui nad on üksi kodus, on eriti tähtis, et neil igav ei hakkaks. Meisterda lemmikule ise külmutatud maiustus, näiteks konservist või puuviljadest või kasuta spetsiaalseid mänguasju, mille sisse on peidetud maiustus ja mille kättesaamiseks tuleb vaeva näha.

Usu või mitte, kuid on olemas telekanalid, YouTube'i kanalid ja raadiojaamad, mis on mõeldud teie koera või kassi meelt lahutama. Kutsikate puhul lülita enne äraminekut sisse DOGTV, mis on mõeldud stressi ja ärevuse leevendamiseks. Kassidele on olemas hulgaliselt lõbusaid YouTube'i kanaleid, kust saab näha linde, liikuvaid maastikke ja kiisule sobivaid mänge. Teine võimalus on tagada oma lemmikule ligipääs akna juurde, et ta saaks sealt välja vaadata ja päriselu meelelahutust nautida.