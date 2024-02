Loomaaed tähistab laupäeval ülemaailmset jääkarupäeva

Kõigil huvilistel on sel korral võimalik oma käega katsuda ja mikroskoobi all vaadata jääkaru karva, lähemalt tutvuda suurkiskja küünistega ja vaadelda jääkarude toitmist. Loomakasvatusnõunik Anne Saluneem räägib jääkarude Friida ja Rasputini toitumisharjumustest ja huvitavaid fakte jagavad loomaaia loodushariduse spetsialistid. Põnevaid lugusid oma viimasest Arktika retkest ja Loodeväila läbimisest räägivad Maris ja Tiit Pruuli Eesti Polaarklubist. Imelisi kaadreid Arktikast näitab fotograaf Kaido Haagen.

Eesti Polaarklubi tegevjuhi Katrin Savomägi sõnul on ülemaailmse jääkarupäeva tähistamine vajalik, et tõsta teadlikkust jääkarude elupaikade vähenemisest. «Jääkaru meeldib enamikele inimestele, selline ilus ja uhke loom. Teda kutsutakse ju Arktika kuningaks. Kliima soojenemisel on merejää vähenenud, aga jääkaru sõltub jääst – enamiku oma elust veedab ta jääl või meres. Et kõigele sellele rohkem tähelepanu pöörata, tähistatakse 27. veebruaril rahvusvahelist jääkarupäeva. Karu pole oma hädas üksi, muudatused Arktikas puudutavad meid kõiki ja Arktika pole sugugi kaugel,» sõnas Savomägi.