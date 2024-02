PÄEVAKÄPP ⟩ Tõeline kaisukass: armas Kalli ootab kodu juba aasta aega

Vabatahtlike sõnul ei saa öelda, et koduootus oleks Kalli jaoks lihtne. Kui esialgu oli Kalli justkui kestast välja tulemas ja harjumas, siis augustikuus saabusid turvakodu hoole alla ühe kassikoloonia aktiivsed tegelased ning sellest ajast peale on Kalli kurb ja ehmunud.

Kalli tahaks lihtsalt olla. Ta tahab, et tema elus oleks üks inimene või üks pere, kes ise tahab talle kuhjaga konserve ette tuua. Et tema elus oleks inimene, kes ise tahab talle suletutikest nina ette lükata või pallikesi käppade vahele veeretada. Ta tahab, et oleks inimene, kes tahaks just talle paitusi kinkida ja iga päev muside ja kallidega hellitada.