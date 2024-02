Tõeline kergendus: kassitüdruk Lilith ootas kodu üle 6 aasta, ent ühel päeval muutus kõik

Musta-valgekirju kasukaga Lilithi koduootus sai alguse juba 2018. aastal. Kiisutüdrukul oli väga keeruline külastajatele silma jääda. Esiteks seetõttu, et tegemist on juba väärikas eas kassiprouaga ning teiseks on ta inimeste suhtes väga pelglik.