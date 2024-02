Ehmatava diagnoosikahtluse saanud kass vajab operatsiooni, et välja selgitada, kas teda on võimalik veel päästa

Pühendunud hoiukodu pakkuja sõitis Tartust Tallinnasse, et saada Inglile esimene vaba ultraheliuuringu aeg. Paraku saadi sealt ehmatav info. Ultrahelis leiti looma maksast moodustis ning vaba vedelikku, ühtlasi olid maos ja sooltes toimunud muutused. Kahtlus jäi esialgu kasvajale ning prognoos ei näita hetkel midagi head.

2. Hormoonravi - ehk suudame peatada kasvaja levikut (juhul kui see tal on).

Tegemist on väga heatahtliku kiisuga, kes vajab palju lähedust ja tähelepanu. Kui ta end mugavalt tunneb, siis sõtkub meelsasti tekke ja pleede ning nühib end inimese näo vastu. Mängib hea meelega, tormab mööda korterit ringi ja vallutab kõrgusi.

Ingel on küll juba seenior - täielik daam - kuid tema vanust on märgata vaid tema vahvate igemete ning elutarkuse järgi (teda sa juba naljalt ninapidi ei tõmba), sest oma olekult on ta tohutult nooruslik ja meeletult ilusa karvaga.