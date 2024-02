Ehmatava diagnoosi kahtluse saanud kass vajab operatsiooni, et välja selgitada, kas teda on võimalik veel päästa

2. Hormoonravi – ehk suudame peatada kasvaja levikut (juhul kui see tal on).

Ingel on küll juba seenior – täielik daam – kuid tema vanust on märgata vaid tema vahvate igemete ning elutarkuse järgi (teda sa juba naljalt ninapidi ei tõmba), sest oma olekult on ta tohutult nooruslik ja meeletult ilusa karvaga.

Selleks, et välja selgitada, mis Inglil päriselt viga on, vajab ta kindlasti täiendavaid uuringuid. Kui Inglit vaevab tõepoolest kasvaja, siis tuleb leppida mõttega, et varem või hiljem tuleb ta murevabasse ellu aidata. Uuringute maksumuseks on ligi 300 eurot, mis pole MTÜ jaoks sugugi väike summa.