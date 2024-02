Gerda on tõeline kaunitar, kes võtab oma iluga lausa hingetuks. Iseloomult on Gerda veel veidi uje, ta vajab alguses rohkem harjumisaega ja kohe uusi inimesi ei usalda. Kuid tal on juba paikursustel paberid sees ning turvakodus on ta üks aktiivne ringi uudistaja. Möödaminnes võib talle juba mõne pai teha ja väljasirutatud käe nuusutab üle. Mõne vabatahtliku sõrmedelt võib ka pasteeti limpsida.