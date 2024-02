Auto alla jäänud kass pääses napilt eluga. See, mis edasi juhtus, jahmatas aga kõiki

Petja saabus Cats Help-i hoole alla eelmise aasta novembris Kohtla-Järvelt. Tema tervislik seisund oli äärmiselt kehv: üks jalgadest oli nii halvas seisus, et seda ähvardas amputeerimine, kuid see polnud veel kõik. Lisaks katkisele jalale oli kassi keha täis mädanevaid haavasid, mis olid tekkinud selle tagajärjel, et teda oli hammustatud.

Petja Foto: CATS help / Facebook

Kuigi pole teada, mis täpselt juhtus, siis vabatahtlikud oletavad, et kiisu sai autolt löögi ning jäi kuhugi vedelema ja surma ootama, olles võimetu liikuma, ning sattus veel mõne looma rünnaku ohvriks.

Igal juhul on Petja tänaseks läbi käinud pika tervenemise teekonna ning seda tänu annetajatele, kes on tema jaoks juba mitu tuhat eurot annetanud. Kõige imelisem on loo juures aga see, et Petja murtud jalg suudeti keerulise operatsiooni abil amputeerimisest päästa.

Petja Foto: Cats Help

Eriline on ka see, et Rannamõisa Petcity kliinik, kus operatsioon läbi viidi, tegi Cats Help-ile ka märkimisväärse soodustuse, nii et keeruka opi eest tuli tasuda vaid 800 eurot.

Nüüd, kus Petja on kosunud, vajab ta aga veel ühte operatsiooni, et teha korda tema silmad. Kassil on etoorpium ehk silmalaugude keerd, kus silmalaug on voltunud sissepoole ning see ärritab silmi. Tegu on probleemiga, mis on päris sagedane isastel kassidel. Niisiis vajavad operatsiooni ka silmad ning selle maksumus on 350 eurot.

Kui soovid Petja tervenemise teekonda toetada, siis anneta:

CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

Selgitus: Kohtla-Järve kiisupoiss

900 0020 - kõne hind 5€

900 0001 - kõne hind 10€

900 0021 - kõne hind 25€