OOTAMINE TASUS ÄRA ⟩ 8 aastat hoiukodus elanud kass leidis endale lõpuks päriskodu

«Viimased 8 aastat hoiukodus elanud kassipreili leidis viimaks päris kodu, kus on ees ootamas veel kaks teist temavanust kassikest. Liisbeth on iseloomult tagasihoidlik ning paisessioonide suhtes veel umbusklik. Uut perenaist see ei heiduta ja ta on valmis andma kiisule nii palju aega ja ruumi kui vaja. Loodetavasti saame mõne aja pärast kuulda positiivseid uudised uuest kodust!» kirjutab Pesaleidja sotsiaalmeediapostituses.