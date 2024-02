Loomaarst vastab: kuidas õues elava koera pulstis karvast jagu saada?

Lemmiku lugeja küsib: «Koera karvhooldus. Suur saksa lambakoer elab väljas. on ketis, käib ka jooksmas, va suure lume ja väga külma ilma korral. Ta magab vanas laudas, kus on tema joogivesi ja suur hunnik põhku, mille serva alla on talle tema enda initsiatiivil kena koobas tehtud. Koerale meeldib lumes püherdada. Majas soojas ruumis ei meeldi tal olla. Selline elu ei hoia koera karva korras, kammida ei lase end. Mida teha? Kas peab ikka suveaega ootama, kui algab karvavahetus ja saab ka teda pesta?».