Pärast rasket tööpäeva või halbade uudiste lugemist on eriti tore, kui saad käe küünitada ühe karvase sõbra poole, kelle paitamine justkui imeväel stressi maandab. Tema ei tea, mis on sõda või töötus, tema teab vaid seda, et sinuga on hea koos olla.