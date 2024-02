FOTO ⟩ Jaagup Kreemi lemmikloom tähistas väärikat tähtpäeva

Jaagup Kreem on suur loomasõber ning kodus on tal mitmeid lemmikloomi, näiteks must kass nimega Carmen. «Paljud inimesed arvavad, et mustad kassid toovad halba õnne. Olles ise musta kassi omanik, võin öelda, et see nii ei ole,» on Kreem julgustanud musti kasse mitte kartma ning koostöös Varjupaikade MTÜ-ga innustanud inimesi kodu pakkuma just varjupaiga kassile.