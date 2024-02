KLÕPS ⟩ Jüri Ratas jagas armsat ühist mälestust oma noore lemmikuga

Jüri Ratas on suur koerasõber ning mullu sügisel liitus tema perega armas berni alpi karjakoera kutsikas Brauni. Nüüd jagas Ratas sotsiaalmeedias fotot sellest, et lasi endast koos koeraga digitaalselt joonistatud pildi talletada.

Fotolt on näha, et novembris tuntud poliitiku perega liitunud koerake kasvab mühinal. Siin pole ka midagi imestada, sest berni alpi karjakoer on väga suurt kasvu koeratõug – keskmiselt kaaluvad emased 36–48 kilogrammi ja isased 38–50 kilogrammi.