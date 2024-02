PÄEVAKÄPP ⟩ Miks keegi teda ei märka? Tallinnast päästetud kass ootab kodu juba ligi 5 aastat

«Juba viies aasta saab täis, aga Sorale pole seni veel kodu pakkunud. Kas on asi selles, et ta paistab välja liiga tavaline? Kass on pärit ühest Tallinna laohoonest, kust ta kinni püüti ja meile toimetati,» kirjutab MTÜ Paikass oma kodulehel.

Sora on vabatahtlike sõnul algusest peale pelglik ja väga kaitsva hoiakuga ning see on tal siiamaani üsna kõikumatult püsinud. Vaikseid edusamme on ta küll teinud, kuid vajab kindlasti rahulikku kodu, kus inimesi usaldama hakata.

Teised kassid meeldivad talle väga ning veidi on temas ka mängupisikut. Sorale on väga iseloomulik rõngas saba ning no need tema silmad, need on imelised!