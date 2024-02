EBATAVALINE LEMMIK ⟩ Paarike kodustas metssea, kes magab diivanil ja oskab õue küsida nagu koer

Belgias elavad Tiffany Pierre ja Gregory Guiot peavad oma kodus väga ebatavalist lemmiklooma: mitte koera ega kassi, vaid hoopis metssiga Oscarit, kes on nende juures elanud juba pisikesest põrsast saadik ning on üles kasvanud uskumatult taltsana.

See, kuidas Oscar oma pere juurde jõudis, on samuti üsna erakordne. Peremees Gregory rääkis väljaandele BNN, et oli parasjagu jahti pidamas, kui leidis metsast väikese vigastatud põrsakese. Miski kutsus mehes esile väga tugeva empaatiatunde ning ta otsustas vigastatud põrsa endaga koju kaasa viia. Loomakest oma naisele tutvustades läks ka Tiffanyl süda härdaks ning nii Oscar nende juurde jäigi.