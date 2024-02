Loomaarst vastab: miks kass külalise saabudes õuest tuppa tulla ei taha?

Lemmiku lugeja küsib: «Tere! Kass armastab palju õues olla, on suurema osa päevast õues. Öösiti magab toas. Mure on selles, et on arg. Nii arg, et kui tuleb kas või tütar külla, muutub lausa paaniliseks. Ei tule tuppa, jookseb õues ümber maja. Kui toon süles tuppa, siis hirmunult on soov jälle õue. Jääb mulje, et kardab suletud ruumi, tahab vabadusse. Ei tule tuppa magama, kükitab õues. Kahju kassist ja kurb, et külaline nii teda hirmutab! Mida teha?»