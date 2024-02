Heidi Hanso põrkas kokku põdraga: määravaks sai murdosa sekundist

Hanso jagab Facebookis, kuidas sõitis pühapäeval tütrega viimase praamiga mandrilt Saaremaale. «Alla sadav jäävihm sundis aeglustuma. Olin just praamis sõbrannaga telefoni teel rõõmustanud, et küll tee on meid sinnamaani hästi hoidnud. Mul oli ajavaru ja sain aeglaselt sõita. Tõesti, vihm jäätus autoklaasil sama kiirelt nagu teelgi ja alates Ristist oli kõik musta jääga kaetud,» jagas Hanso, et teeolud olid keerulised.