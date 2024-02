PÄEVAKÄPP ⟩ Kaks korda traagiliselt oma perest ilma jäänud Kirri otsib uut kodu

Hüljatud kassipoiss käis mööda küla ringi, et otsida süüa ja kedagi, kes ta tuppa laseks ning ehk ka pai teeks.

Kahjuks jäi aga vanahärra haigeks ning läks hooldushaiglasse. Lähedased kassi omale ei soovinud ning lõpuks tuli kiisule appi MTÜ Cats Help.

Nüüd on Kirri hoiukodus Kiviõlis ning valmis leidma seekord kodu, kes temast enam ei loobuks. Kirri on täielik inimeste kass, küll aga ei meeldi talle väga karvased konkurendid. Pigem eelistaks ta, et tema võiks olla tähelepanu keskpunktis ning kõik armastuse endale saada.