PÄEVAKÄPP ⟩ Tänavalt leiti väga hinnalise tõu laadne kass: kahtlus on, et keegi lihtsalt viskas ta välja

Nooruke kass on kassipäästjate sõnul kunagi olnud ilmselt kodune kass, kes kas õue visatud, mida juhtub kahjuks väga tihti, või siis sattus ta kuidagi õue ning ei leidnud koduteed.

Vabatahtlike sõnul voolab Lisboni veres kindlasti mingi peene tõukassi veri, sest sellist iludust kohtab harva. Tegu võib olla Siberi metskassi või ragdoll'i järglasega. Need on väga hinnalised kassitõud, mille hinnalisemad esindajad võivad maksta mitmed tuhandeid eurosid.

Tavalise kodukassi üllatavad järglased: nad olid üleni valged – keegi ei arvanud, et nad on...

Loomulikult pole see asjaolu kõige peamine - oluline on, et Lisbon leiaks endale nüüd hea ja armastava püsiva kodu.