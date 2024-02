VALUS HOOP ⟩ Haruldase väärarenguga kassi elu hind on 1500 eurot

Noore Asko elukäik on vabatahtlike sõnul olnud väga kirju: tänavu suvel leiti ta vaid 2-nädalasena pappkarbist, millega ta oli hüljatud koos oma õdede ja vendadega. Noortele kassipoegadele leiti õnneks kohe hea hoiukodu, kus nad said kosuda.

Hiljuti aga tabas Askot tervisemure, kui ta hakkas järsku pissima igale poole mujale kui liivakasti ning tundus, et tal on ebamugav ja valus. «Pere kiirustas kohe arsti juurde ning selgus, et Askol on tekkinud põletik ning eesnaha suurenemine. Asko läks kohe noa alla ning korraks tundus, et asi paranes. Õige pea oli aga põletik tagasi ning tuli teha uus operatsioon,» rääkisid vabatahtlikud.

Asko Foto: Cats Help

Kui sama asi juhtus juba kolmandat korda ja veelgi hullemalt, võttis pere MTÜ-ga ühendust ning kiisuga kiirustati Rannamõisa PetCity kiirabisse. Asko jäi sinna neljaks päevaks, arve on 895 eurot.

Arvatakse, et Askol võib olla väärarenguga kusiti ehk siis tal võib olla lisaks veel üks kuseava, mis selgitaks pidevate põletike teket. Seda aga saab teada vaid kompuutertomograafia abil, mis maksab ca 500 eurot. Kuna tegu on väga haruldase probleemiga ning keerulise uuringuga, soovitati pöörduda Tartusse Maaülikooli loomakliinikusse.

Askot on ka ootamas ees ka veel üks operatsioon, mille maksumusest veel aimugi ei ole. Kõigepealt on vaja kompuutertomograafia uuringuga kindlaks teha, mis tal täpselt viga on ning siis saab hakata ravi peale mõtlema.

«Asko on juba korra olnud õnnega koos, kui ta leiti ning päästeti. Ta sai võimaluse elada pikk ja õnnelik elu oma pere keskel. Tal on armastav kodu, kes tema pärast muretseb, teda armastab ning juba terve hunniku raha tema peale kulutanud on. Asko elu ei peaks lõppema nüüd ja vaid seetõttu, et asi jääb raha taha,» on vabatahtlikud mures.

Kui soovid vaprat Askot aidata, siis annetada saab:

CATS HELP MTÜ

SWED: EE742200221071322431

SEB: EE091010220291056222

LHV: EE767700771005347958

Selgitus: Asko