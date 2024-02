PÄEVAKÄPP ⟩ Armas Miuks jääb kassitoas märkamatuks: 4 aasta jooksul pole olnud ühtegi huvilist

MTÜ Kasside Turvakodu teatab, et kui nad peaksid valima oma kassitoa ühe märkamatuima kassi, siis saaks selleks ilmselt Miuks. «Talle pole kunagi veel olnud ühtegi huvilist, mitte keegi pole tema kohta kassitoas küsinud ning vahel on tunne, et ta on lihtsalt nähtamatu. Ometi on ta alati siin… Alati kaminatoa kõige kõrgemas seinapesas oma kurbade silmadega sind saatmas,» kirjutavad vabatahtlikud.

Miuksi kodu leidmist raskendavad ilmselt kaks asjaolu. Üks nendest on see, et enamik inimesi valib kassi välimuse järgi. Miuks on kõige lihtsam lühikarvaline mustvalge kassike. Ei mingit punast või halli laiku, ei ühtegi pikemat karvatutikest kõrvade otsas või varvaste vahel, mis inimesi ahhetama paneks.

Miuks on ka veel arglik – ta vajab ühte kindlat inimest või perekonda, kelle peale oma usaldus üles ehitada. Aga kahjuks enamik inimesi loodab, et kassitoas kass «tunneb neid ära». See aga kahjuks tähendab, et arglikul kassil, kellel on meeletu paikassi potentsiaal, aga pole veel selleni jõudnud, on sama hästi kui võimatu kellelegi silma jääda…

Vabatahtlikud loodavad, et kuskil on siiski üks inimene või perekond, kes Miuksi hinge näeb. Kes näeb, et Miuks tahab ka pai ja kaissu pugeda, aga ta ei tea veel, keda tasub usaldada.

Miuks saab hästi läbi teiste kassidega ning peres võib ees oodata mõni paimaias kassike, kes Miuksile mentorit mängiks!

Miuks ootab kodupakkumisi aadressile info@kassideturvakodu.ee.