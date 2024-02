4 aastat turvakodus elanud kassid olid juba lootust kaotamas – siis aga tabas neid ootamatu sõnum

Särts kohtus oma uue perenaisega jõulude paiku. «Renata, kes oli varem juba meie kallile Bertale kodu pakkunud, tundis, et nad soovivad veel ühte sõpra. Ning silma jäi neile just meie kallis Särtsu, kes on nii kaua kodu oodanud,» andis Kasside Turvakodu vabatahtlik sotsiaalmeedia vahendusel teada.

Sabatupsule pakkus kodu naine, kes oli varemgi ühele turvakodu asukale kodu pakkunud. «Peres oli hiljuti üks teine nurrik lahkunud ning suure kassisõbrana tundis Haide, et tema kodus on ruumi veel ühele kassile. Tema süda kuulub just mustvalgetele kassidele, nii sai kõigi nendega kassitoas tutvutud. Oma saba keeras perenaise südame ümber aga just Sabatups, kes alles esmaspäeval kodutee käppade alla võttis,» lisas vabatahtlik.