Varjupaigast kassi võtnud naine: igal vabal hetkel leidsin end taas tema puuri juurest

Ei möödunud kaua, kuni olin väikesest vaprast loomast täiesti võlutud. Igal vabal hetkel leidsin end taas Lennarti puuri juurest. Nähes, et ma tulen, upitas ta end puuriserva najale püsti ning jälgis mind oma tumedate uudishimulike silmadega. Aeg-ajalt hakkasin puuriust avama, et saaksin kassipoissi paremini silitada (päris välja teda ju seenhaiguse tõttu lubada ei saanud). Aga üks oli kindel - Lennart tuleb terveks saades minu juurde elama! Nii ka läks.

Esimesed päevad päris oma kodus olid Lennarti jaoks stressirohked. Meie esimene kiisu Daisy polnud nooremast vennast sugugi vaimustuses ning veetis ülejäänud õhtu diivani all mossitades. Eriti solvunud oli kassipiiga minu peale - iga kord kui talle lähenesin, kostis tasane urin, mis kandis tõnäoliselt sõnumit: «Emme, kuidas sa võisid?!» Lennartile tegime esialgu vannituppa mõnusa pesa, et ta saaks rahulikult uue keskkonnaga harjuda. Seni puurielu elanud kassipoisi jaoks oli ka meie väike vannituba harjumatult suur ruum ning mõnda aega ta lihtsalt istus ühe koha peal. Ei taibanud vist kohe ära, et nüüd on tal vabadus minna, kuhu ise soovib.