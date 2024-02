Auto alla jäänud kassi elu ei õnnestunud päästa

Pärast õnnetust toimetati Vasja-nimeline kass kiiresti Rannamõisa PetCity loomakliinikusse, kus selgus, et tema seisund on tõsine, aga mitte lootusetu. Loomal on erinevaid vigastusi, neist kõige tõsisem on lõualuu hulgimurd, mida saab opereerida ning 2. veebruaril saaks Tallinna loomakliinikus seda ka teha, kuid see kõik on väga kulukas.

Cats Help palub heade inimeste abi, et alustada esimesel võimalusel raviga ning asjaga on kiire. «Tallinna loomakliiniku operatsioon on juba kahe päeva pärast ning selleks ajaks peab juba meil olema kokku kogutud üle poole summast, ca 2000 eurot, et arved kohe tasuda. Kui me seda raha kokku ei saa, oleme sunnitud kiisu magama panema,» ütlevad kassipäästjad, et seisavad väga keerulise valiku ees.