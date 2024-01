Üks hullem kui teine! Noor kass on elu jooksul 3 korda omanikust ilma jäänud

5-aastane Bonja on MTÜ Cats Help vabatahtlike sõnul ehe näide sellest, mis juhtub siis, kui loom võetakse kõiki asjaolusid läbi kaalumata.

«Pidevalt saavad kassipäästjad puid alla, et milleks mingid küsimustikud ja miks te juba kassi ei anna. Ja ometigi ei kaitse ka need selle eest, et inimesed peavad loomi mängukanniks ning suhtuvad neisse vastavalt,» ütlevad vabatahtlikud.

Bonja on oma pere kaotanud kolmel korral. Tema kiibi ajalugu näitab, et ta on korra kaotanud oma eaka peremehe. Seejärel on ta loovutatud varjupaika ja seal kodu leidnud, kuid siis on jälle olnud omaniku vahetus, kus ta on jälle vanainimese kassiks antud, kus juhtus täpselt sama, mis esimesel korral. Perenaine sai vanaks ning jäi ka seniilseks. Kokku on Bonjal olnud kolm omanikku ning nüüd on neljas kord omanikku vahetada.

Julmalt hüljatud

Viimane omanikuvahetus oli loomakaitsjate sõnul eriti julm. Nimelt juhtus nii, et seniilseks jäänud perenaine korraldas kodus uputuse, mistõttu pidid asjasse sekkuma ka ametivõimu esindajad. «Üks politseinik palus naabrinaist, kas ta saaks kiisu oma hoole alla võtta. Nad olid valmis ka kassi keset ööd varjupaika viima, aga kartsid, et kodukass varjupaiga kassikarjas läheb nii stressi, et võib seal haigestuda,» meenutas vabatahtlik.

Juhtus aga nii, et õnnetu kass jäigi naabrinaise hoole alla. «Ükspäev avastas naaber, et kõik kassi asjad ning kassi passi olid memme lähedased talle ukse taha jätnud. See oli selge märk, et lähedased kassi omale ei soovi.»

Nüüd vajab Bonja armastavat kodu, kes teda enam ei hülgaks. Iseloomult on ta ülisõbralik. Võiks arvata, et kogetud vintsutused on ta iseloomule ja käitumisele jälje jätnud, aga tundub, et ei. Ehk vaid nii palju, et ta tahab veelgi rohkem hellust ning armastust. Bonja on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiibitud ning terve kass.

Kui soovid Bonjale kodu pakkuda, siis täida kodupakkuja küsimustik siin.