PÄEVAKÄPP ⟩ 3 aastat kodu oodanud kass seisab silmitsi murettekitava tervisehädaga

Mõned kuud tagasi avastati Marionil kaalulangus, mille põhjuseks osutus neerupuudulikkus. Kass tunneb end eritoidu peal väga hästi, lööb nurru ja sööb hea isuga. Paar päeva tagasi märkasid varjupaiga töötajad aga, et väikese looma kõht on kahtlaselt punni läinud. See lõi häirekella ning Marion toimetati loomakliinikusse.