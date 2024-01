Selgus, milliseid saateid meeldib koertele kõige rohkem vaadata

Infot koguti veebiküsitlusega, kus koeraomanikud rääkisid oma lemmiku harjumustest. Vastuseid jagas 1600 koeraomanikku. Ühtlasi selgus, et paljud omanikud kasutavad koerte telerilembust ära, jättes kodust välja minnes kutsudele teleka mängima, et nad saaksid veidi meelt lahutada ning end üksikuna ei tunneks. Samas aga tuli välja, et koerte tähelepanu ekraanile kestab üsna lühikest aega, vaid paar minutit korraga. Juhtub harva, et ekraanilt tulev sisu on koera jaoks nii põnev, et köidab teda lausa 20ks minutiks.