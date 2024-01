Lindsey Kuzmin on võitnud paljude inimeste südameid, postitades videoid enda sfinksi tõugu kassist Marshallist, kes teeb silmad ette isegi mõnele inimloomale. Hiljuti avastas naine, et tema kassil on üllatavalt hea nina erinevate puslede ja mõistatuste lahendamise peale ning ta otsustas enda loomakese tarkust pisut testida.