Väikeste koerte eluiga on ammu pikemaks peetud, kuid seni pole selle põhjust seletada osatud. Nüüd leiti, et väiksemad tõud põevad enamasti kergemaid haiguseid. Loomulikult ei ole nimetatud uuringute tulemused ammendavad, kuid nüüd on materjali nendega edasi minna.

Ajakirjas Plos One avaldatud uuringus möönsid teadlased, et kuigi igas suuruses koerad kannatavad sarnase arvu tervisehäirete all, on suurematel tõugudel tavaliselt raskemad tervisehäired. Väiksemad koerad kannatavad tõenäolisemalt silma-, südame- ja hingamisprobleemide ning maksa- või kõhunäärmehaiguste all. Suurus ei mõjutanud neeru- või kuseteede haiguste esinemist.