Loomaarst vastab: kas kass tohib talvel üksinda õues käia?

Kui kass on külma ilmaga õues liikumisega harjunud, võib ta seda ka edaspidi teha. Peab olema tagatud võimalus külma eest soovi korral tuppa tulla. Ööseks õue jäädes tagada muu varjualune, kus tuul ja sademed peale ei satu ning kvaliteetne toit ja puhas vesi, mis ei külmu. Lageda taeva all on krõbeda külmaga külmakahjustusele haavatavad eriti käpad, kõrvad ja saba.