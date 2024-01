PILK PEALE! ⟩ Antarktikast avastati haruldane valge pingviin

Antarktikas märkasid teadlased uurimisjaama lähedal haruldast valget Gentoo pingviini.

Teadlased avastasid ja filmisid jaanuari alguses Gonzalez Videla baasi lähedal ebatavalist isendit. Sellel liigil on kehaosa sulestikul tavaliselt punakasoranžid täpid ja mustad pead, mille silmade ümber on valged laigud, mis on leukismi nime all tuntud geneetilise mutatsiooni tagajärg.

«Kuigi pigmentatsioon on olemas, on see ebaühtlane,» ütles veterinaararst dr Diego Penalosa ja lisas, et sarnane mutatsioon esineb ka teistel liikidel, sealhulgas kaelkirjakutel, alligaatoritel, vaaladel ja piisonitel.

Erinevalt albinismist, mis on põhjustatud melaniini puudusest, ei mõjuta leukism silma vikerkesta pigmenti. See mutatsioon ei ole iseenesest ohtlik, kuid võib looma elu keeruliseks muuta. «Kuna loom on valdavalt valge, võib kiskjal olla lihtsam teda püüda,» ütles Penalosa.

Austraalia Antarktika programmi kohaselt on Gentoo pingviinid suuruselt kolmas elus olev pingviiniliik. Nad on tuntud ka oma saba poolest, mida nad kõndides lehvitavad.