TAHAKS KOJU... ⟩ Sõbralikud koerad külmetavad perenaise haigestumise tõttu juba mitu nädalat õues

Pesaleidja vahendab sel korral eraisiku kuulutust kahest sõbralikust koerast, kes on jäänud täiesti üksinda ning on karmide talveilmadega juba mitmendat nädalat õues. Nende perenaine haigestus ootamatult ja viibib teadmata ajani haiglas, seega vajavad koerad kiirkorras uut kodu.

Koerad on harjunud päevasel ajal väljas olema ning öösiti toas, kuid praegu on nad ööpäev läbi üksinda õues. Ühel koeral on kuut, kuid teisel pole sedagi. Praegused ilmad on äärmiselt külmad koerte jaoks, kes on harjunud öösiti soojas toas magama ja lemmikud on olnud üksinda õues juba mitu nädalat.

Koerad nimedega Roosike ja Hallike on harjunud olema kodus perenaise läheduses ja suhtlema. Kord päevas viiakse neile küll krõbinaid ja vett (mis praeguste külmakraadide juures kiiresti jäätub), kuid mure ja igatsus perenaise ning kodusoojuse järele on viinud neilt söögiisu. Sugulasi või lähedasi, kes kutsusid aidata saaksid, kahjuks ei ole.

Tegemist on 7-aastaste sama pesakonna koertega. Roosike (emane) on steriliseeritud, kuid Hallike (isane) on lõikamata.

Kindlasti peaks uues kodus olema korralik aed, sest Hallike on päris osav üle aia hüppamises. Lemmikud on elanud koos teiste koerte ja kassidega. Lastega on neil olnud minimaalne kokkupuude, ent väidetavalt olid koerad naabri lastega rahulikud. Koerad ei sobi elama tallu, kus on lahtiseid kodulinde.

Hallike ja Roosike asuvad Harjumaal Kose kandis. Pesaleidja varjupaik on valmis tasuma isase koera kastreerimise, koerte parasiiditõrjed ning mõlemad loomad ära kiibistama, et kodu pakkumine selle taha ei jääks.

Rohkem infot kutsude kohta saab telefonilt 5194 6146 või info@loomakaitse.eu