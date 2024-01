Kuus koeratõugu, keda soovitatakse eriti üksikutele inimestele

Millise koeratõu valimisega üksik inimene eriti täppi paneb?

Loomulikult pole tõug ainus, mille järgi looma valida või mis tema iseloomu ja käitumist tagab. Kuid ikkagi on koeratõuge, kes on sobilikumad, kui mõned teised.

Akita

Nende neljajalgsete elu mõtteks on nende kallis peremees ja nad peavad oma kohuseks inimese kannul püsida, teda kaitsta ja tema eest hoolitseda. Akitad on nutikas, neid on küllaltki kerge koolitada ning nad on väga sotsiaalsed kutsud.

Kuldne retriiver

Kuldsed retriiverid on suurepärase iseloomuga truud sõbrad Foto: Shutterstock

Paljude vaieldamatu lemmiktõug oma sõbralikkuse ja suursuguse uhke välimuse tõttu. Kauni koheva kasuka sees peitub ka suurepärane iseloom. Kuldsed retriiverid on hellad ja lojaalsed, olles üksikutele inimestele imelised kaaslased.

Saksa lambakoer

Saksa lambakoer pühib südamest viimase üksildusetunde Foto: Shutterstock

Komissar Rex kogus miljonite poolehoidu, kui teleekraanil oma peremehega mõrvalugusid lahendas. Tihti kasutatakse neid teenistuskoertena. Saksa lambakoerad on neljajalgsete maailmas inimesele pühendumise näide. Neid kasutatakse ka kodu valvurite ja kaitsjatena, kuid eelkõige on nad pereliikmed. Saksa lambakoerad on pühendunud kaaslased, tõelised sõbrad ja armastavad lemmikloomad. Selline koer päästab kindlasti üksindusest!

Bokser

Bokser Foto: Shutterstock

Kui sa oled tavapärasest aktiivsem inimene, kelle tormakat ja uudishimulikku elustiili teised inimesed ei jaga, on näiteks bokser sinu jaoks imeline ja hea valik. Nad on energilised ja mängulised lemmikloomad, kes on tuntud ka oma lojaalsuse poolest. Neil on meeletult energiat ja nad vajavad aktiivset elustiili. Seetõttu ärge 15-minutilisi jalutuskäike planeerigegi, need koerad vajavad vähemalt kaht tundi värskes õhus.

Šetlandi lambakoer

Šetlandi lambakoer Foto: Shutterstock

Šetlandi lambakoerta peetakse koeratõuks, kes ei jäta oma inimlikku külge. Selleks võivad nad isegi teadlikult vältida teiste loomade seltskonda, kui neid majas juhtub olema. Muide, kui oled vallaline, aga mõtled lapse peale, proovi kõigepealt läbi saada Shetlandi lambakoeraga: nad on esimestel eluaastatel rahutud ja uudishimulikud nagu lapsed.

6. Püreneede alpi karjakoer

Truu sõbra otsingutel tasub ka seda tõugu kaaluda. Need koerad on ustavad sõbrad ja tõeliselt lojaalsed loomad. Tänu rahulikule olemusele peetakse Pürenee alpi karjakoera üheks parimaks vallaliste kaaslaseks.