MILJONID HÄMMINGUS ⟩ Videoklipp paljastas, millised bakterid peidavad end koera käppadel

Mikrobioloogia tudeng Hope Fleischman uuris välja, millised bakterid end koera käppadel tegelikult peidavad. Selleks võttis ta oma pit bulli tõugu koeralt Konalt proovi ning jagas vaatepilti ka oma TikToki kontol, kus see on tänaseks kogunud üle 7 miljoni vaatamise. Paljude vaatajat jaoks oli paljastus rohkem kui jälk.

Tõde on karm: loomaarst Tiina Toometi sõnul on maailmas teada üle saja nakkuse, mille inimene võib saada otse loomadelt, loomade väljaheidetega saastunud toidust või veest ning mida levitavad putukad, kes loomadelt saadud nakkust edasi kannavad. Nakatumisohtu on aga võimalik vähendada, kui pärast koeraga mängimist käsi hoolikalt pesta. Samuti tasub oma lemmikuga regulaarselt veterinaari juures kontrollis käia.