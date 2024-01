LOOMAARST SOOVITAB ⟩ Sellel temperatuuril peaks koerale kindlasti jope selga panema

Nii nagu inimeste seas, on ka koeratõugude seas külma-ja kuumaverelisi. Koerte mantli või kampsuni kandmiseks sobiva temperatuuri määramine hõlmab erinevate tegurite hindamist. Loomaarstid on välja toonud, et kui temperatuur langeb 7 kraadini, tuleks osa tõugude puhul juba hakata kandma koertele mõeldud spetsiaalseid riideid. Kui temperatuur langeb aga 0 kraadini, tuleks enamikul koeratõugudel siiski külmakaitset kanda, vahendavad asjatundjad portaalis Chillydogsweaters.com.