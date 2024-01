Loomaarst vastab: kas kassile peab ööseks toitu andma?

Üldiselt eelistaksid kassid süüa mitmeid väikeseid toidukordi ööpäeva jooksul. Milline toitmisviis Teile ja Teie kassile kõige sobivam on, sõltub harjumustest ja eluviisist. Mõni kass on rahul kindlate toidukordadega, kuid mõnele oleks vajalik pidev toidu kättesaadavus. Keskmiselt loetakse sobivaimaks 5 toidukorda ööpäevale jagatult ning seda on kõige mugavam saavutada öiseks ajaks automaatse sööturiga. Ussirohu kodus andmine on kassile stressivabam ning tunduvalt odavam võrreldes kliinikuvisiitidega. Täiesti tubane kass, kes ei puutu kokku õues käivate loomade ega väikelastega võib ussirohtu saada 3 kuu tagant. Kui kassil on võimalus liikuda õues, kodus on teisi loomi, väikelapsi, tuleb ussirohtu anda 1 kord kuus. Noore terve kassiga pole tingimata vajalik igal aastal kliinikus käia. Kui kass käib ka õues, on vajalik iga-aastane vaktsineerimine, mille käigus nii ehk naa teostatakse ka kliiniline ülevaatus. Kui kass on vanemaealine ehk alates umbes 9. eluaastast, soovitaksin iga-aastast ülevaatust.