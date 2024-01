Paisunud kassi kõhust leiti midagi šokeerivat: võimatu on sellist piina ette kujutada

Paar päeva tagasi tuli Cats Help MTÜ-le kõne ühelt vene proualt Tallinnast Lasnamäelt, kes soovis ära anda kassi, kes jäi tema hoole alla pärast tütre surma. Sellised teated ei ole MTÜ sõnul sugugi haruldased, vaid nende jaoks on need üsna sagedased.

Cats Help Palus kassi viia Mustakivi loomakliinikusse Lasnamäel, kuna selgus, et kassil on vajalikud protseduurid tegemata ning ta vajab tervisekontrolli enne hoiukodu/kodu otsimist, et välja selgitada, milline on tema üldine tervislik seisund. Selleks, mis edasi juhtus, polnud aga kogenud loomapäästjate sõnul keegi valmis.

«Kiisu kõht oli nagu suur õhupall. Kui esialgu oli kahtlus, et äkki ta on tiine ning hakkab kohe poegima, siis ultraheli abil avastati üsna pea, et kõhus on mäda,» kirjutas Cats Helpi vabatahtlik.

Selgus, et kassil oli nii tugev emaka põletik, millest tingituna oli kogu kõhuõõs mäda täis. Seda oli aga nii tohutu kogus, et see oli lausa šokeeriv. «Mäda oli koguni kaks liitrit. Kiisu viidi kohe erakorralise operatsioonile. Kõhust võeti välja emakas, mis kaalus 2,085 kg ehk pool kassi kehakaalust. Raske pole ette kujutada seda valu ja piina, mida kass pidi tundma ning väga pikka aega kannatama. Ilmselt oleks vaid mõni päev veel läinud, kui kass oleks surnud... See on tõesti imeline pääsemine ning väga viimasel hetkel,» lisas vabatahtlik.

Kiisule on ka oodatud hoiukodu pakkumised. Kui sul on võimalus kiisule pakkuda seda võimalust, palun võta ühendust aadressil info@catshelp.ee.

Kassi erakorraline operatsioon ja järelravi läheb Cats Help MTÜ-le maksma umbes 850 eurot. Annetada saab: CATS HELP MTÜ SWED: EE742200221071322431 SEB: EE091010220291056222 LHV: EE767700771005347958 Selgitus: Maria Link otse annetama 900 0020 - kõne hind 5€ 900 0001 - kõne hind 10€ 900 0021 - kõne hind 25€