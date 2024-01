Kaitseväe esimene teenistuskoer Bruno läks pensionile

«Bruno on väga tark ja usin koer, kellele meeldib tööd teha. Meie pea kümme aastat kestnud koostöö on möödunud edukalt – ta on saanud kõigi tööülesannetega suurepäraselt hakkama, olnud eeskujulik teenistuskoer ning aidanud ka teda ümbritsenud sõjaväepolitseinike moraali kõrgel hoida, aga nüüd on aeg ta väljateenitud puhkusele saata,» ütles koerajuhist sõjaväepolitseinik veebel Martin Siht.