JULMALT HÜLJATUD ⟩ Loom ei ole mänguasi: armas küülik jäeti külma kätte virelema

Küüliku oli sinna keegi kuidagi poetanud või jätnud saatuse hoolde. Jääb vaid mõelda nutikusele või kübetki hoolimisele, et seda teha kinnisesse hoovi, kus oli väikenegi võimalus, et keegi teda märkab ja aitaks.

Meelitati banaaniga

Kuna väljas võimutses viimaste aastate vihaseim talv, oli vaja küülik kiiresti kinni püüda ja sooja toimetada. Kahjuks meie MTÜ vabatahtlike seast sellel hetkel ei leidnud kedagi, kes saaks kõik oma toimetused pooleli jätta ja appi rutata. Seetõttu juhendasime teatajat telefoni teel, kuidas edasi toimida. Nii tõttaski hea inimene poodi banaanide järgi, et loomake meelitades kinni nabida. See plaan õnnestus tal suurepäraselt ja talvehädaline oli veidikese pusimise peale käes.

Peale meiepoolset läbivaatust selgus, et tegu on noore küülikuneiuga. Nüüdseks on küülik hoiukodus ennast mugavalt sisse seadnud. Söögi- ja joogiisu on tal hea, matsutab hea meelega heina ja vahest ka maiustusi.