MIS JUHTUS? ⟩ Kolm Pesaleidja hoolealust võtsid drastiliselt kaalust alla

Võrreldes viimase tervisekontrolliga on varjupaiga hoolealused Lilith, Nolan ja Tiburee kaalust alla võtnud, mida on ka nende välimusest märgata. Kaalukadu on tihti esimene vihje, et miski looma organismis on korrast ära. Kuigi töötajad loodavad, et armsa kolmikuga on kõik korras, ei saa kaalukadu tähelepanuta jätta ning loomi ootab ees kliinikupäev.